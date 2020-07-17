В этот день в 1944 году войска 1-го Украинского фронта преодолели границу СССР

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17 июля 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

17 июля 1944 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева с тяжелыми боями форсировали реку Западный Буг и вступили на польскую территорию.

Немецкие войска оказали упорное сопротивление частям РККА, часто переходили в контратаки, но под натиском красноармейцев вынуждены были отступить. На следующий день конно-механизированная группа 1-го Белорусского фронта вышла на государственную границу СССР северо-западнее Бреста.