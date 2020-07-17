В этот день в 1944 году по Москве под конвоем прошли 57 тыс. военнопленных немцев

Аргументы Недели → История 13+

17 июля 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Главное шествие пришлось на Садовое кольцо. Колонны военнопленных сопровождали кавалеристы на конях с обнаженными шашками и конвоиры с винтовками наперевес. За пленными следовали поливальные машины, символически отмывая землю от «гитлеровской нечисти».



Первая колонна - 42 тыс. пленных проследовала по Ленинградскому шоссе и улице Горького (ныне Тверской) к площади Маяковского, затем по часовой стрелке по Садовому кольцу до Курского вокзала. В этой группе были 1227 офицеров, в том числе 19 генералов.

Вторая колонна - 15 тыс. пленных, проследовала против часовой стрелки по Садовому кольцу от площади Маяковского до Ленинского проспекта затем повернула в сторону станции Канатчиково окружной железной дороги (ныне район метро «Ленинский проспект»). В числе пленных была и колонна французов-коллаборационистов.