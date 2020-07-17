В ночь на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья

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17 июля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года чекистами был расстрелян Николай Александрович Романов, его семья и свита. Убийство произошло в подвале Ипатьевского дома, где Романовы находились под стражей с весны того же года.



По описаниям участников расстрела, сама экзекуция бывшего императора была похожа на трусливое убийство невинных людей пьяным сбродом. Обезумевшие от избытка адреналина, трусливые, находившиеся во хмелю чекисты стреляли не целясь, некоторые из них даже не зашли в комнату, где были собраны обреченные на смерть Романовы и их последняя свита, состоявшая из четырех человек. Действия чекистов были настолько сумбурными, что одному из убийц шальная пуля попала в руку. Не умерших в ходе расстрела детей Николая Романова добивали штыками. Более позорного факта в истории большевиков, пожалуй и не найти.