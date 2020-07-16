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В этот день в 1944 году в Минске состоялся партизанский парад

, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1944 году в Минске состоялся партизанский парад
Фото: соцсети

В Минске 16 июля 1944 года, на поле бывшего ипподрома в конце Красноармейской улицы состоялся партизанский парад. В нем приняли участие 31 партизанское соединение.

Тот день пришелся на воскресенье, погода была солнечной, парад прошел весело. Накануне в столице Белоруссии собрались 21 партизанская бригада Минской, 9 бригад Барановичской и одна Вилейской областей.

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