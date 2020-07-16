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В этот день в 1695 году произошло боевое крещение Петра I

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1695 году произошло боевое крещение Петра I
Фото: соцсети

В 1695 году «бомбардир" Петр Алексеев он же - Петр I впервые в жизни принял участие в настоящем бою при штурме турецкой крепости Азов.

Петр сам командовал батареей из 8 мортир, чья огневая позиция была оборудована в 400 метрах от крепостных стен осажденного русскими Азова. В 1695 году русская армия вынуждена была отступить не взяв турецкую крепость, но Петр и его войска получили важный военный опыт.

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