В этот день в 1695 году произошло боевое крещение Петра I

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16 июля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 1695 году «бомбардир" Петр Алексеев он же - Петр I впервые в жизни принял участие в настоящем бою при штурме турецкой крепости Азов.

Петр сам командовал батареей из 8 мортир, чья огневая позиция была оборудована в 400 метрах от крепостных стен осажденного русскими Азова. В 1695 году русская армия вынуждена была отступить не взяв турецкую крепость, но Петр и его войска получили важный военный опыт.