В этот день в 1695 году произошло боевое крещение Петра I
16 июля 2020, 15:20[ «Аргументы Недели» ]
В 1695 году «бомбардир" Петр Алексеев он же - Петр I впервые в жизни принял участие в настоящем бою при штурме турецкой крепости Азов.
Петр сам командовал батареей из 8 мортир, чья огневая позиция была оборудована в 400 метрах от крепостных стен осажденного русскими Азова. В 1695 году русская армия вынуждена была отступить не взяв турецкую крепость, но Петр и его войска получили важный военный опыт.
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