Реальные Ассасины и их падение

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15 июля 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Что мы знаем о могучих и бесстрашных ассасинах? Совсем немного. Некоторые из нас отождествляют это понятие с компьютерными играми или различными кинофраншизами. Ассасины действительно уже полюбились многим любителям виртуальных сражений.

Школьники и студенты вовсю превозносят целую игровую серию, известную под именем «Assassins Creed». Вот только не стоит забывать, что те ассасины, которые были представлены в играх и кино, совсем далеки от реальной истории. Поэтому не стоит ориентироваться на продукты игровой индустрии и воспринимать их за историческую документацию.

Настоящие ассасины появились в XI веке в шиитской общине низаритов. Мусульманские религиозные течения, как и христианские, нередко раскалывались на несколько группировок. Низариты (одно из ответвлений исмаилитов) как раз и были одной из многочисленных шиитских групп, отличавшихся жутким фанатизмом. Расцвет общества Ассасинов (или «хашашийя») начался в 1090 году, когда иранская крепость Аламут была сдана лидеру фанатиков Хасану ибн-Саббаху. Ибн-Саббах к тому времени уже успел побродить по свету и изучить политическую ситуацию в окрестном мире. С самой юности он грезил о славе и влиянии, мечтал стать тем, кто поведёт за собою тысячи воинов. Вступив в исмаилитское сообщество, он активно пропагандировал собственные радикальные идеи. Захватив Аламут у государства Сельджуков, Ибн-Саббах стал полноправным главой исмаилитского государства. Тогда же он основал знаменитое Сообщество Ассасинов, элитных воинов-убийц, созданных для уничтожения всех неверных. Своими врагами Ибн-Саббах считал, как христиан, так и всех мусульман-суннитов. Он распространил в Аламуте поистине жестокие порядки, превратившись в самого отъявленного тирана всех времён и народов. Несмотря на рассуждения о свободе и равенстве, Аламутское государство исмаилитов вполне можно было назвать монархическим.

Деспотия Ибн-Саббаха процветала долгие десятилетия. Он организовал особые группы бойцов, которых тщательно тренировали для дальнейшего превращения их в идеальных убийц. У диктатора имелось множество наставников, первых в религиозной секте после него самого. Для устранения своих целей они использовали всевозможные яды и капканы. Тайные агенты Ибн-Саббаха работали почти во всех окрестных странах. В Аламут приглашались опытнейшие воины из Китая для обучения восточным единоборствам.

По велению Ибн-Саббаха в армию фанатиков набирали в основном сирот или бедняков, так как ассасинам не разрешалось иметь семью. Из-за суровых условий жизни не все мужчины могли позволить себе жениться, заводить семьи и содержать их. Многие грезили о райском наслаждении после смерти. Фанатики Ибн-Саббаха утверждали, что после кончины, все доблестные ассасины попадут в рай, где будут предаваться любовным утехам с сотнями девственниц. Но чтобы достичь великого блаженства, нужно было отдать свою жизнь за верховного лидера и исполнить все его приказания. Мужчины подвергались суровым тренировкам. Спартанские испытания показались бы для них сущими пустяками. Немногие из них выживали, но те, кто достигал совершенства, были непревзойдёнными мастерами. Порою некоторые бедняки и нищие шли к ассасинам из-за отчаяния. Для испытания воли и мужества, лидеры Аламута заставляли их выжидать часами и сутками перед крепостью. Только лишь сильнейшие были достойны стать членами тайного братства.

Ассасины устраивали террор почти по всему Востоку. Они без зазрения совести устраняли любого, кто хоть как-то оскорблял их течение. Самой известной из их операций было убийство сельджукского визиря Низама-аль-Мулька, основателя многих медресе в Иране и Ираке. Визирь считался ярым противником исмаилитского братства. По приказу Ибн-Саббаха, он был убит одним из юных ассасинов по имени Аррани. Убийца прикончил визиря внезапно, перед этим переодевшись в суфийского монаха. Переодевание и принятие чужих обликов было для ассасинов вполне нормальным явлением. Они могли спокойно переодеться в цирковую труппу или группу бродячих монахов, чтобы вплотную подобраться к заветной цели. Их жертвами стали не только визири, но и многие правители. Ассасины нередко сталкивались с государствами крестоносцев. Бывали даже случаи, когда братство из Аламута заключало с христианами временные союзы. Известно и то, что ассасины вели отчаянную борьбу с Салах-ад-Дином, одним из самых знаменитых египетских султанов. Но всё же расцвет их пришёлся не на XII век, а на конец XI-го, когда у власти стоял могущественный Ибн-Саббах. Он стал для своих братьев едва ли не воплощением Бога. Его почитали и уважали как самого Пророка Мухаммеда. От одного имени Ибн-Саббаха дрожали многие султаны и короли. Как бы сельджукам ни хотелось поскорее покончить с ассасинами, все их попытки всегда увенчивались крахом. Аламут подвергался многочисленным осадам со стороны исмаилитских противников, но все нападения быстро отбивались. Враги беспомощно сбегали от неприступных стен цитадели.

Но после смерти Ибн-Саббаха в Братстве Ассасинов произошли значительные изменения. Уход верховного лидера превратил исмаилитское государство в обыденный халифат, где авторитет знати считался непоколебимым. Внутренние противоречия и раскол поставили ассасинов на грань уничтожения. Легендарные убийцы сдержали немало осад со стороны сельджуков и окрестных эмиров, но против монголов им выстоять так и не удалось. В июне 1256 года Аламут был блокирован огромными полчищами хана Хулагу. Местные жители пожаловались Золотой Орде на агрессивные действия исмаилитов. Монголы охотно воспользовались шансом укротить некогда могучих ассасинов. К тому же их обуяла жажда полного покорения Ирана. Аламут сопротивлялся монголам вплоть до декабря 1256 года. Уже 19 декабря твердыня сдалась на милость победителя после нескольких дней осады. Перед этим монголы успели захватить почти все исмаилитские земли. Некоторые замки сдавались почти без боя, открывая ворота Хулагу. Один из историков по имени Джувейни, сопровождавший в походе монгольского хана, нашёл огромную библиотеку тайных знаний в покорённом городе. Все исмаилитские догматы было велено сжечь из-за их еретических содержаний. Но многие другие знания были оставлены в целости. Джувейни нашёл там целые исторические хроники, которые сразу же начал изучать. В руки историка попала и легендарная коллекция сочинений, посвящённая жизни Хасана Ибн-Саббаха. Возможно, если бы не Джувейни, мы никогда бы не узнали про таинственных Ассасинов, и даже не подумали бы о реальном существовании подобного тайного братства.