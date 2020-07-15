В этот день в 1099 году крестоносцы взяли Иерусалим

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15 июля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

15 июля 1099 год от Рождества Христова, после недельной осады, крестоносцам сдался город Иерусалим.

По разным данным, войско крестоносцев насчитывало от 20 тыс. до 40 тыс. человек рыцарей и простых ратников. Руководили этим войском франкские вельможи - Готфрид Бульонский, Раймунд Тулузский и Роберт Нормандский. Мусульманский гарнизон Иерусалима не превышал тысячу бойцов.