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В этот день в 1099 году крестоносцы взяли Иерусалим

, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1099 году крестоносцы взяли Иерусалим
Фото: соцсети

15 июля 1099 год от Рождества Христова, после недельной осады, крестоносцам сдался город Иерусалим.

По разным данным, войско крестоносцев насчитывало от 20 тыс. до 40 тыс. человек рыцарей и простых ратников. Руководили этим войском франкские вельможи - Готфрид Бульонский, Раймунд Тулузский и Роберт Нормандский. Мусульманский гарнизон Иерусалима не превышал тысячу бойцов.

ША

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