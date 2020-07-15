В этот день в 1940 году было принято решение о создании Дисбатов в РККА
15 июля 2020, 19:14[ «Аргументы Недели» ]
Совнарком СССР 15 июля 1940 года утвердил «Положение о дисциплинарном батальоне в Красной Армии», куда можно было попасть даже «за самовольную отлучку в течение более двух часов».
Дисциплинарный батальон в Красной Армии предусматривал наказание осужденных Военным трибуналом военнослужащих срочной службы рядового и младшего начсостава (сержантов и старшин). Срок отбывания наказания в этом подразделении варьировался от 6 месяцев до 2 лет.
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