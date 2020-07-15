В этот день в 1240 году состоялась битва русской дружины и шведами близ места впадения Ижоры в Неву

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15 июля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Русская дружина во главе с князем Александром Ярославичем Храбрым одержала решительную победу над объединенным войском шведов, суоми и чуди, которыми руководил ярл Биргер.

Дружина Александра Храброго (сына владимирского князя Ярослава) состояла в основном из владимирских ратников, но перед самой схваткой к ней присоединились ижорские русичи. Биргер собрал под свои хоругви разнородное воинство, кроме шведов в его отряде были и чудь, и емь, и мурмане. Дружина Александра была в меньшинстве и он использовал фактор внезапности. А Биргер проявил излишнюю самонадеянность оставив свой отряд без должного боевого охранения. Первый же натиск русичей предопределил исход сражения. В дальнейшем бой превратился в побоище, резню. Шведы и их вассалы уже не думали о сопротивлении, а искали способ как избежать смерти. Русичи убивали пришельцев, как скот на заклании.

Значительно позже, уже при Иване Грозном Александру Храброму было дано имя – Невский за вышеизложенную победу. Иоан IV гордился подвигом своего славного предка. Оценила деяния Александра Ярославича и Русская православная церковь, признав его святым. После развала СССР появилась мода на ревизию истории, нашим летописям уже не стало веры, не минула чаша сия и невскую битву, которой по мнению критиков вовсе не было, поскольку о ней нет упоминания в шведских источниках. Очень ненаучная позиция - ссылаться на баллады позорно проигравшей сражение стороны.