В этот день в 1700 году был подписан мирный договор между Россией и Оттоманской Портой

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14 июля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

14 июля 1700 года в Стамбуле (Константинополе) Емельян Украинцев и великий визирь турецкого султана Николай Маврокордато обменялись текстами трактата о перемирии между Россией и Оттоманской Портой. Соглашение было заключено на тридцать лет, что обеспечивало Москве свободу военных действий на Балтике.

По договору Россия получала Азов с прилегающими землями и крепостями - Таганрогом, Павловском и Миусом. Турецкие крепости в Приднепровье турки должны были уничтожить, по соглашению.