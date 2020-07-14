В этот день в 1700 году был подписан мирный договор между Россией и Оттоманской Портой
14 июля 2020, 17:17[ «Аргументы Недели» ]
14 июля 1700 года в Стамбуле (Константинополе) Емельян Украинцев и великий визирь турецкого султана Николай Маврокордато обменялись текстами трактата о перемирии между Россией и Оттоманской Портой. Соглашение было заключено на тридцать лет, что обеспечивало Москве свободу военных действий на Балтике.
По договору Россия получала Азов с прилегающими землями и крепостями - Таганрогом, Павловском и Миусом. Турецкие крепости в Приднепровье турки должны были уничтожить, по соглашению.
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