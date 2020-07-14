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В этот день в 1710 году рижский магистрат присягнул царю Петру I

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1710 году рижский магистрат присягнул царю Петру I
Фото: соцсети

Российский генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев въехал в побежденную Ригу 14 июля 1710 года. В тот же день члены рижского магистрата присягнули на верность русскому царю Петру I.

Взятию Риги русскими войсками предшествовала долгая и очень сложная осада, в ходе которой и обороняющиеся и осаждающие пережили эпидемию Чумы. В конце концов рижский гарнизон шведских войск был вынужден капитулировать.

ША
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