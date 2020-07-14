В этот день в 1941 году гитлеровцы впервые были обстреляны «Катюшами»

Аргументы Недели → История 13+

14 июля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Эффект от обстрела немецких позиций первыми мобильными реактивным системами залпового огня БМ-13 был ошеломляющий. Гитлеровцы, видя, как воздух буквально взрывается вокруг, и их товарищи гибнут в этом пламени – паниковали и бросались в бегство.

БМ-13 «Катюша» (их тогда назвали гвардейскими минометами) стала первой созданной в СССР мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. В начале июля 1941 года была сформирована первая Отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной Армии во главе с капитаном Иваном Флеровым. В составе батареи было всего лишь семь боевых машин, на каждой из них размещался мощный тротиловый заряд для подрыва в случае окружения противником.