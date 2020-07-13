В этот день в 1704 году русские войска отвоевали у шведов город Юрьев

Русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Шереметева Бориса Петровича овладели исконно русским городом Юрьевым, который шведами был назван Дерпт, а позже, эстонцами – Тарту.
13 июля 1704 года русские войска во главе с генерал-фельдмаршалом Борисом Шереметевым наконец-то отвоевали у шведов древнерусский город Юрьев, названный шведами - Дерпт, а позднее эстонцами – Тарту. Шведский гарнизон города насчитывал 5 тыс. штыков, его артиллерия составляла: 84 пушек, 18 мортир, 6 гаубиц и 16 дробовиков.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.