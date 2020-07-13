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В этот день в 1704 году русские войска отвоевали у шведов город Юрьев

, 19:20 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

В этот день в 1704 году русские войска отвоевали у шведов город Юрьев
Фото: соцсети

Русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Шереметева Бориса Петровича овладели исконно русским городом Юрьевым, который шведами был назван Дерпт, а позже, эстонцами – Тарту.

13 июля 1704 года русские войска во главе с генерал-фельдмаршалом Борисом Шереметевым наконец-то отвоевали у шведов древнерусский город Юрьев, названный шведами - Дерпт, а позднее эстонцами – Тарту. Шведский гарнизон города насчитывал 5 тыс. штыков, его артиллерия составляла: 84 пушек, 18 мортир, 6 гаубиц и 16 дробовиков.

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