В этот день в 1944 году началась Львовско-Сандомирская операция Великой отечественной

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13 июля 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Войска 1-го Украинского фронта 13 июля 1944 года перешли в наступление на рава-русском и львовском направлениях. Началась Львовско-Сандомирская операция.

В ходе Львовско-Сандомирской операции был создан 4-й Украинский фронт, войска РККА достигли границ СССР и начали освобождение от нацистов Центральной Европы. Завершилась эта операция форсированием Вислы и созданием Сандомирского плацдарма на западном берегу этой реки.