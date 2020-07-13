В этот день в 1944 году началась Львовско-Сандомирская операция Великой отечественной
13 июля 2020, 18:56[ «Аргументы Недели» ]
Войска 1-го Украинского фронта 13 июля 1944 года перешли в наступление на рава-русском и львовском направлениях. Началась Львовско-Сандомирская операция.
В ходе Львовско-Сандомирской операции был создан 4-й Украинский фронт, войска РККА достигли границ СССР и начали освобождение от нацистов Центральной Европы. Завершилась эта операция форсированием Вислы и созданием Сандомирского плацдарма на западном берегу этой реки.
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