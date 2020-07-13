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В этот день в 1944 году был освобожден Вильнюс от нацистских орд

, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1944 году был освобожден Вильнюс от нацистских орд
Фото: соцсети

Войска 3-го Белорусского фронта 13 июля 1944 года в ходе наступательной операции освободили Вильнюс от немецких войск и их приспешников – коллаборационистов.


13 июля 1944 года старый Вильнюс встретил солдат РККА, в это время передовые части и соединения 3-го Белорусского фронта ушли на 90 км западнее, приближались к Неману. Армия Галицкого вела бои за Алитус, армия Глаголева долиной реки Меркис пробилась к Друскининкаю, кавалерийский корпус Осликовского атаковал позиции врага на окраине Гродно. Две 5-тые армии - общевойсковая и гвардейская танковая - совместными усилиями ликвидировали запоздалую попытку немецкого командования спасти от капитуляции вильнюсский гарнизон.

ША

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