В этот день в 1944 году был освобожден Вильнюс от нацистских орд
13 июля 2020, 18:23[ «Аргументы Недели» ]
Войска 3-го Белорусского фронта 13 июля 1944 года в ходе наступательной операции освободили Вильнюс от немецких войск и их приспешников – коллаборационистов.
13 июля 1944 года старый Вильнюс встретил солдат РККА, в это время передовые части и соединения 3-го Белорусского фронта ушли на 90 км западнее, приближались к Неману. Армия Галицкого вела бои за Алитус, армия Глаголева долиной реки Меркис пробилась к Друскининкаю, кавалерийский корпус Осликовского атаковал позиции врага на окраине Гродно. Две 5-тые армии - общевойсковая и гвардейская танковая - совместными усилиями ликвидировали запоздалую попытку немецкого командования спасти от капитуляции вильнюсский гарнизон.
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