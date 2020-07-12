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В этот день в 1759 году произошло сражение между русской и прусской армиями

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1759 году произошло сражение между русской и прусской армиями
Фото: соцсети

В ходе Семилетней войны, 12 июля 1759 года русская армия под предводительством генерал-аншефа Петра Салтыкова одержала решительную победу над прусским войском генерала Карла Веделля в сражении при Пальциге.

Пальцигское сражение хоть и было выиграно, но, не принесло русской армии значительных преференций. Причиной тому стал отказ Салтыкова преследовать отступающего противника.

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