В этот день в 1704 году русские войска остановили наступление шведов на Санкт-Петербург
12 июля 2020, 17:51[ «Аргументы Недели» ]
12 июля 1704 года русские войска под командой полковника Романа Брюса отразили наступление на Санкт-Петербург отряда шведской армии генерал-лейтенанта Георга Майделя.
12 июля войско Георга Майделя появилось на выборгской стороне. Шведы установили пушки против позиций Романа Брюса и открыли артиллерийский огонь по русским. Батареи Брюса ответили противнику ядрами и картечью. Перестрелка продолжалась 4 часа, после чего шведы вынуждены были отступить.
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