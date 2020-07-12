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В этот день в 1917 году немцы впервые применили иприт

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1917 году немцы впервые применили иприт
Фото: соцсети

В ночь с 12 на 13 июля 1917 года немецкие войска впервые применили против объединенной англо-французской армии иприт, или горчичный газ -капельное отравляющее вещество кожно-нарывного действия.

Почти 2500 человек получили поражения различной степени тяжести. Иприт — это капельное отравляющее вещество кожно-нарывного действия, обладающее сильной токсичностью, разлагает биологическую ткань, пагубно воздействует на слизистую оболочку, кожу, органы дыхания и желудочно-кишечный тракт.

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