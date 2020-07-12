В этот день в 1943 году состоялось танковое сражение под Прохоровкой
12 июля 2020, 14:10[ «Аргументы Недели» ]
12 июля 1943 года наступление немецкой танковой группы было остановлено в районе железнодорожной станции Прохоровка (56 км к северу от Белгорода) контрударом войск РККА.
Состоялось ключевое сражение битвы на Курской дуге. С обеих сторон в деле принимало участие более 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. Авиационную поддержку немецкой ударной группировки осуществляла авиация группы армий "Юг". Войска РККА с воздуха прикрывали самолёты 2-й и 17-й воздушных армий. Немцы понесли чувствительные потери около 10 тыс. солдат и до 400 танков, и были вынуждены перейти к обороне.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.