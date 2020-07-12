В этот день в 1943 году состоялось танковое сражение под Прохоровкой

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12 июля 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

12 июля 1943 года наступление немецкой танковой группы было остановлено в районе железнодорожной станции Прохоровка (56 км к северу от Белгорода) контрударом войск РККА.

Состоялось ключевое сражение битвы на Курской дуге. С обеих сторон в деле принимало участие более 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. Авиационную поддержку немецкой ударной группировки осуществляла авиация группы армий "Юг". Войска РККА с воздуха прикрывали самолёты 2-й и 17-й воздушных армий. Немцы понесли чувствительные потери около 10 тыс. солдат и до 400 танков, и были вынуждены перейти к обороне.