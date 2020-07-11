Латвийский Версаль: привидения Рундальского замка

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11 июля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рундальский замок, фото автора

Удивительный дворец в Латвии, который выстроен в стиле барокко по проекту Ф. Растрелли и Э.Бирона называют «Долина спокойствия». Это дословный перевод Рундальского замка. А еще его называют латвийским Версалем.

История гласит, что фаворит российской императрицы Эрнст Бирон решил приобрести красивое местов Курляндии. Этим местом оказалось поместье Руэнталь (Рундале). Первый камень в строительство дворца был заложен самим Франческо Растрелли в 1736 году. Но в 1740 году работы прекратились – Бирон был арестован, и только спустя двадцать лет он был восстановлен в своих правах и смог вернуться в Курляндию. К тому времени стиль барокко был уже не в моде, поэтому строительство было поручено немецкому архитектору Иоганну Зейделю. Но из интерьеров Растрелли сохранились парадные лестницы, малая галерея, галереи и вестибюль первого этажа. Ныне ансамбль дворца состоит из самого здания с конюшнями, постройками, с французским садом, охотничьим парком, а все строение замыкает канал.

Кстати, дворец и прилегающий к нему сад открыт как музей, но еще используется для приема высокопоставленных зарубежных гостей.

Как и у любого «приличного» замка, и в Рундальском, есть и свои «старожилы-привидения», которые с неусыпной бдительностью охраняют свои владения. Некоторым «посчастливилось» даже их увидеть!

Черная и Белая дамы Рундальского дворца.

Как появились эти дамы – никто не знает! Но некоторым «гостям» посчастливилось увидеть Черную даму в центральной части дворца: она появляется внезапно и не сулит ничего хорошего. А вот Белая дама обитает в юго-западной части дворца, и встреча с ней несет радостные перемены в жизни. Так говорят.

Но на этом история с приведениями не заканчивается. В холодную и дождливую летнюю ночь можно увидеть шестерку лошадей, которыми управляет сам любовник Екатерины Великой Платон Зубов.

История гласит, что фаворит «шальной» императрицы Платон Зубов после смерти Екатерины Второй, облюбовал Рундальский дворец и поселился в нем. Там проводит свои дни в балах и отдыхе. На одном из таких приемов он знакомится с молоденькой польской красавицей Теклой Валентинович. Самому Зубову уже 54 года, но он делает предложение юной особе и получает согласие. Молодые прожили год! После чего Зубов в расцвете сил был найден в своей кровати мертвым. Официальный диагноз того времени – разрыв сердца. Но у многих закралось подозрение, что князь был отравлен. Его молодая вдова быстренько уехала в Вену и весело там проводила время. Ее с удовольствием принимают и в российском посольстве, где она знакомится с секретарем графа Андрея Шувалова и сочетается с ним законным браком. После чего уезжает в Рундальский замок. С того момента появились слухи, что ее покойный муж был отравлен своей молодой женой по приказу императора Александра Первого. Якобы за участие в заговоре и убийстве императора Павла Первого.

История умалчивает истинные причины смерти Платона Зубова, но есть легенда, что в летние месяца, в полнолуние из дворца раздаются женские рыдания… Сквозь слезы можно расслышать мольбы о пощаде и смех самого Зубова, от которого кровь стынет в жилах! «Умели травить, умейте и ответ держать!» Говорят, что рыдания, мольбы и смех слышится всю ночь.

Насколько правдивая эта легенда – узнать удается не всем, но то, что латвийцы обожают Рундальский замок – факт!