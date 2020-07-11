В этот день в 1944 году Совинформбюро сообщало

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11 июля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В течение 11 июля севернее и северо-восточнее Питкяранта наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов и среди них Валикюля, Сувилахти, Леметти, Ниетярви, Ниемеля и железнодорожная станция Суоярви. Северо-западнее города Полоцк наши войска с боями продвигались вперёд и заняли более 30 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Борковичи, Дехтярево, Филиппово, Водва, Нарковичи, Большие и Малые Горки, Барсуки и железнодорожную станцию Борковичи.

Южнее и юго-западнее города Двинск наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 150 населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты - Кукутаны, Чепуканы, Куктишкес, Лабанорас, Биюны, Орняны и железнодорожные станции Чепуканы, Черный Брут.



Войска 3-го Белорусского фронта продолжали уничтожение разрозненных групп противника в центре города Вильнюс.

Северо-западнее и юго-западнее города Вильнюс наши войска, продолжая наступление, овладели районным центром Барановичской области Вороново, а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Мейшагола, Рудзишки, Олькенини, Эйшишки, Гольмен-Цишки, Жирмуны и железнодорожные станции Шкляры, Рудзишни, Вороново, Бастуны, Гуды.

К югу от города Лида наши войска с боями продвигались вперёд и заняли более 50 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Белица, Корытница, Демяновцы, Шершни, Шестилы, Яворская Руда, Малая Воля, Козловщина, Городки.