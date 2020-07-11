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Эксперты считают, что на 11 июля 1943 года пришелся пик Волынской резни

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты считают, что на 11 июля 1943 года пришелся пик Волынской резни
Фото: соцсети

В этот день украинские националисты атаковали 150 польских населенных пунктов. Поляков уничтожали не только вооруженные бандеровцы, но и жители украинских сел, жившие со своими польскими соседями бок обок.

ОУНовцы убивали всех подряд: мужчин, женщин, детей. Многие исследователи считают в ходе Волынской резни погибло от 50 тыс. до 60 тыс. поляков.

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