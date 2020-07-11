В этот день в 1941 году началась оборона Киева

11 июля передовые силы немецкой 13-й танковой дивизии вступили в бой с боевым охранением Киевского укрепрайона. Началась героическая оборона столицы УССР, которая продлилась 71 день до 19 сентября.
С немецкой стороны в сражении за Киев участвовала группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала Рундштедта, а также 2-я танковая группа Гудериана из группы армий «Центр». Обороняли Киев войска Юго-Западного фронта (всего пять общевойсковых армий) под командованием генерала-полковника М. П. Кирпоноса и Пинской флотилии под командованием контр-адмирала Д. Д. Рогачёва, для общего руководства ставка ВГК прислала Маршала Советского Союза С. М. Будённого.
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