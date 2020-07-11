В этот день в 1942 году Совинформбюро сообщало

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11 июля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

"В течение 11 июля наши войска вели ожесточённые бои с противником на подступах к Воронежу, в районе Кантемировка и на Лисичанском направлении. На других участках фронта существенных изменений не произошло".

Нашими кораблями в Балтийском море потоплено 5 немецких транспортов общим водоизмещением в 46 тысяч тонн.

На участке северо-западнее Воронежа наши войска вели упорные бои против немецко-фашистских войск. Танкисты, которыми командует тов. Задорожный, нанесли немцам ряд тяжёлых ударов. Они уничтожили 3 немецких танка, 32 орудия, 34 пулемёта, 31 миномёт и разгромили пехотный полк противника. В этом бою особенно умело действовал экипаж танка старшего политрука тов. Ракова, который уничтожил 4 тяжёлых орудия и до 200 гитлеровцев. Танкисты части, где командиром майор Бойко, за два дня боевых действий уничтожили 3 немецких танка, 12 орудий, 34 повозки с боеприпасами и 860 солдат и офицеров противника.

На ряде участков Калининского фронта наши войска отражали атаки противника. Часть под командованием тов. Волынского стремительным ударом сломила сопротивление немцев и выбила их из одного населённого пункта. На поле боя остались сотни вражеских трупов. На другом участке миномётчики гвардейской части мощным залпом по наступающему противнику уничтожили до 150 гитлеровцев и 3 противотанковых орудия. Сменив позиции, бойцы-миномётчики снова открыли огонь и истребили до 200 солдат и офицеров противника и подбили 2 лёгких немецких танка.

Лётчик Борис Ковзан встретил в воздухе два немецких истребителя «Мессершмитт-109» и вступил с ними в бой. Плоскостью своей машины Ковзан таранил один немецкий самолёт. Другой истребитель противника не принял боя и скрылся. Это был третий успешный таран отважного, сталинского сокола.

Снайперы подразделения тов. Васильева в течение дня истребили 86 немцев. Особенно отличился снайпер тов. Солдаткин, уничтоживший в этот день 10 гитлеровцев.

Зенитная батарея лейтенанта Шашкова (западнее Воронежа) в один день сбила 2 немецких самолёта.