В этот день в 1941 году в польском городке Едвабне было убито более 1600 евреев
10 июля 2020, 20:51[ «Аргументы Недели» ]
10 июля 1941 года поляки жители города Едвабне жестоко расправились с еврейской частью населения этого местечка, под наблюдением немецких военных не участвовавших в убийствах.
Исторические документы свидетельствуют: «Основные факты выглядят бесспорно. В июле 1941 года большая группа живших в Едвабне поляков приняла участие в жестоком уничтожении почти всех тамошних евреев, которые, кстати сказать, составляли подавляющее большинство жителей местечка. Сначала их убивали поодиночке — палками, камнями, мучили, отрубали головы, оскверняли трупы. Потом, 10 июля, около полутора тысяч оставшихся в живых были загнаны в овин и сожжены живьём».
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