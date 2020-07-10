Все новости >>

Аргументы Недели История 13+

В этот день в 1941 году в польском городке Едвабне было убито более 1600 евреев

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1941 году в польском городке Едвабне было убито более 1600 евреев
фото: соцсети

10 июля 1941 года поляки жители города Едвабне жестоко расправились с еврейской частью населения этого местечка, под наблюдением немецких военных не участвовавших в убийствах.

Исторические документы свидетельствуют: «Основные факты выглядят бесспорно. В июле 1941 года большая группа живших в Едвабне поляков приняла участие в жестоком уничтожении почти всех тамошних евреев, которые, кстати сказать, составляли подавляющее большинство жителей местечка. Сначала их убивали поодиночке — палками, камнями, мучили, отрубали головы, оскверняли трупы. Потом, 10 июля, около полутора тысяч оставшихся в живых были загнаны в овин и сожжены живьём».

АОл

Политика

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Дмитрий Козак заявил, что если Киев официально подтвердит слова Алексея Резникова о необходимости пересмотреть минские соглашения, это будет означать выход Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью