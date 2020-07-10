В этот день в 1941 году в польском городке Едвабне было убито более 1600 евреев

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10 июля 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

10 июля 1941 года поляки жители города Едвабне жестоко расправились с еврейской частью населения этого местечка, под наблюдением немецких военных не участвовавших в убийствах.

Исторические документы свидетельствуют: «Основные факты выглядят бесспорно. В июле 1941 года большая группа живших в Едвабне поляков приняла участие в жестоком уничтожении почти всех тамошних евреев, которые, кстати сказать, составляли подавляющее большинство жителей местечка. Сначала их убивали поодиночке — палками, камнями, мучили, отрубали головы, оскверняли трупы. Потом, 10 июля, около полутора тысяч оставшихся в живых были загнаны в овин и сожжены живьём».