В этот день в 1877 году закончилась героическая оборона крепости Баязет русским гарнизоном

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10 июля 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В ходе Русско-турецкой войны Эриванский отряд Кавказского фронта русской армии захватил город Баязет и его цитадель, там был оставлен небольшой гарнизон, который позже оказался в жестокой осаде.

После захвата Баязета (теперь это город Догубаязит на востоке Турции) генерал Арзас Тергукасов основные силы двинул на Эрзерум, оставив в городе отряд численностью 1600 штыков. Зная о слабости русского гарнизона турецкое командование направило к Баязету 25-тысячный корпус Фаик-паши и Кази-Магомеда. Город турки заняли чуть ли не первым натиском, а цитадель устояла. Двадцать три дня гарнизон отбивался от турок, и только 10 июля осада была снята. Эриванский отряд генерала Тергукасова лихим наскоком опрокинул турок и заставил их отступить от Баязета. В дальнейшем, вскоре после октябрьского переворота 1917 года, эту территорию туркам вернуло большевистское правительство РСФСР.