В этот день в 1762 году началась эпоха Екатерины Великой – Золотой век России

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9 июля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Екатерина II в день 9 июля 1762 года, опираясь на гвардейские полки, низложила своего супруга Петра III, и сама взошла на престол. Время ее правления ознаменовалось расцветом Российской империи, грандиозными военными победами на земле и на море, страна приросла многими землями на юге, востоке и западе. Граф Безбородко красноречиво говорил о той эпохе: «Ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не могла».

В день 9 июля Петр III (внук Петра I и внучатый племянник Карла XII, урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, в православии принявший имя и отчество Петр Федорович) отрекся от престола под нажимом заговорщиков, возглавляемых братьями Орловыми. Корону согласилась принять его жена – немецкая принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербская в православном крещении названная Екатериной Алексеевной. Так началась эпоха правления Екатерины II Великой. Она собрала вокруг себя лучших сынов России, способствовавших возвеличиванию нашей славной державы. Трон королей польских (на протяжении всей их истории, стремившихся поработить Русь) Великая императрица использовала в качестве стульчака в известном месте.

О екатерининских временах светлейший князь Александр Андреевич Безбородко (происходивший из малороссийских казаков) говорил, будучи в преклонных летах, обращаясь к молодым дворянам: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела».

В годы царствования Екатерины Великой к Российской империи силой оружия и умелой дипломатией были присоединены Большая Кабарда, Осетия(1774 год), Чукотка(1778 год),Курильская гряда, включая остров Мацумая (Хоккайдо)(1778-1779 годы), немецкий город Йевер(1793 год), Крым и Кубань (1783 год), в Прибалтике – Инфляндское воеводство, Курляндия и Семигалия, Жмудское староство и Трокское воеводство(1795 год), Мстиславское, Полоцкое и Виленское воеводства (1772 год), Минское, части Новогрудского и Берестейского воеводств(1793 год), Браславское, Гродненское воеводства и оставшиеся земли Новогрудского и Берестейского воеводств(1795 год), Киевское, Подольское, Брацловское и Волынское воеводства (1793 год). Русские войска при Екатерине Великой одержали победу в семи больших и множестве малых войн.