В этот день в 1709 году русская армия разгромила шведов под Полтавой

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8 июля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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8 июля 1709 года русские войска под предводительством Петра I одержали решительную победу над шведской армией Карла XII при Полтаве. Это сражение считается генеральным в Северной войне. По сути, под Полтавой была уничтожена шведская армия.

Карл XII бросил в наступление на русских около 16 тыс. шведов (порядка 8 тыс. – пехоты и примерно столько же конницы). Всего он собрал под Полтавой 26 тыс. своих соотечественников и 11 тыс. малороссийских казаков. Армия Петра насчитывала от 50 тыс. до 80 тыс. штыков и сабель при 100 пушках. Кавалерия, по разным оценкам составляла от 9 тыс. до 21 тыс. сабель.

По данным шведских источников войска Карла действовали без артиллерии и атаковали белым оружием (то есть - на штыках и на шпагах) поскольку у них вовсе не было пороха. Свои запасы шведы потеряли в бою при Лесной. Мазепа не смог обеспечить армию шведов всем необходимым, как ранее обещал Карлу. Историки из Стокгольма считают, что шведские войска уступали русским в численности примерно в четыре раза, а то и более.

Построение боевых порядков армии Петра до сих пор удивляет военных историков.

Перед фронтом шведов была возведена линия редутов, на которых разместили артиллерию. Свою армию Петр развернул фронтом под прямым углом к линии редутов. То есть – флангом к противнику. Этой явной ошибкой в диспозиции русских Карл не только не воспользовался, он, по сути, повел сражение в соответствии с планами Петра. Шведы без единого выстрела ударили в штыки на русские редуты под градом ядер и картечи преодолели их, а затем развернулись вправо под прямым углом и атаковали во фронт линий русской пехоты. Конница и той и другой стороны располагалась на флангах, по традиции тех времен. Шведам сначала удалось смять левый фланг русской пехоты.

Положение спасла фланговая атака кавалерии Александра Меншикова. Правый фланг армии Петра ощетинившись штыками выдержал натиск противника, а затем начал теснить шведов, здесь находились русские гвардейские полки, бывшие – потешные. В этом сражении хваленой шведской стойкость надолго не хватило. Сначала дрогнул правый фланг войск Карла и начал отступать, затем попятился назад и левый фланг русская кавалерия ринулась вперед, охватывая фланги противника. Вскоре боевой порядок шведов был полностью расстроен, и они ударились в повальное бегство. Русская конница начала преследование, под ее клинками шведы гибли толпами.