Саба - древняя цивилизация Аравии

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7 июля 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Про могучее Сабейское царство издавна ходило множество легенд. Если бы не археологические доказательства, вероятно это царство бы так и осталось лишь обыденным мифом. Но цивилизация Сабы не миф, а реальность.

Эта культура - одна из древнейших в Аравии. Она начала развиваться ещё задолго до Троянской войны. По некоторым данным, государство в Сабе существовало ещё в XIII веке до нашей эры.

К сожалению, историки всё ещё мало знают про это древнее и могущественное царство, возглавляемое правителями-муккарибами. Почти ничего неизвестно про его традиции и политическую систему. В Эфиопии Сабейское царство считается едва ли не родиной целой императорской династии. Последний диктатор Эфиопии Хайле Селассие по праву считал себя полноценным наследником Сабы. Но как же далекая Эфиопия, населенная совсем иными народностями, могла иметь родство с аравийцами? Всё дело в легендарной царице Савской, которая по некоторым данным, разделила ложе с великим царем Соломоном, однии из самых продвинутых иудейских правителей. Дети властительницы Сабы и Соломона позднее стали править на территориях будущего Аксума. Точных доказательств о связи царицы и Соломона не существует. Соответственно все легенды о древнейшем происхождении Династии Хайле Селассие могут быть абсолютным вымыслом.

Историки не слишком осведомлены о подробностях Сабейского царства. Известно, что расцвет его начался в Х веке до нашей эры. Через главный город Сабу проходили важнейшие торговые пути. С Сабейской цивилизацией охотно вели дела персидские и египесткие властители. Отсюда направлялись тысячи караванов в Сирию, Египет, Израиль и земли Вавилонии.

Впрочем плотно держалась связь и с африканскими государствами. Огромный доход местные правители получали от продажи благовоний. В Сабе, по многим данным, делали отличные ароматические масла. Но у каждой цивилизации рано или поздно случается особый период трудностей и испытаний.

Ко II веку до н.э. влияние Сабы стало ослабевать. Уже столетие спустя начались кровопролитные столкновения с Химьяром, который стремителььно наращивал военную мощь. Уже к началу нашей эры Химьяр и соседние племена Аравии положиди конец существованию царства. Впоследствии, Саба попыталась возродиться во II веке от нашей эры, но вскоре все попытки муккарибов вернуть себе трон были обречены. Армия восставшей Сабы оказалась слишком неэффективной. Химьяр снова вернул себе контроль над этими землями. Более легендарное царство уже не представляло никакой угрозы. Его торговые пути контролировались уже другими властителями.