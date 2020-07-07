Роль Хрущёва в проведении сталинских репрессий на Украине

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7 июля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

После того, как на Украине был принят закон о декоммунизации, исследователи начали активное изучение архивных материалов, относящихся к периоду Большого террора. В архивах содержится большое количество материалов о массовых репрессиях 30-х годов прошлого столетия к которым имеет отношение Никита Сергеевич Хрущёв.



В то время он занимал должность первого секретаря ЦК Компартии Украины. Каких-то сенсационных документов о деятельности Хрущёва найти не удалось, однако отчёт КГБ о его работе на Украине долгое время оставался засекреченным.

В период работы Хрущёва в Украине производились операции по аресту и расстрелу кулаков, антисоветчиков, шпионов, изменников Родины и членов их семей.



Народный Комиссариат Внутренних дел СССР установил для Украины «лимит по расстрелу и арестам». Руководство республики не только перевыполнило план, но и ходатайствовало перед Москвой об увеличении новых лимитов в рамках проводимых репрессивных операций.



Глава НКВД Ежов неоднократно хвалит Хрущёва за разгром антисоветского подполья, чистку аппарата НКВД республики от заговорщиков и иностранных шпионов. С 1935 по 1940 годы на Украине было осуждено более 300 тысяч человек, из которых 161 тысяча человек приговорены к высшей мере наказания. К сравнению численность города Николаев на тот момент составляла 162 тысячи человек.



