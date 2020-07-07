В этот день в 1703 году Петр I с шестью полками вышел из Санкт-Петербурга навстречу шведам

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7 июля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В июле 1703 года шведский отряд численностью 4 тыс. штыков, возглавляемый генералом Абрахамом Крониортом, двинулся на Санкт-Петербург.

7 июля ему на встречу вышел Петр I с двумя гвардейскими полками (Семеновским и Преображенским) и четырьмя драгунскими полками, общая численность русского войска составляла около 8 тыс. штыков и сабель.