В этот день в 1445 году московская рать была разбита татарским войском

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7 июля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В битве у Суздаля 7 июля 1445 года войско татарских царевичей Махмуда и Якуба, сыновей казанского хана Улу-Мухаммеда, наголову разбило рать великого князя Московского Василия II.

Сам князь попал в плен, а великое княжение, в соответствии с древним порядком наследования, перешло к Дмитрию Шемяке, который происходил из галичской Рюриковичей и был смертельным врагом Василия II (Тёмного).