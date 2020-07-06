В этот день в 1685 году войска английского короля Якова II разбили армию повстанцев Джеймса Скотта

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6 июля 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Войска короля Якова II разбили повстанцев, которых возглавлял Джеймс Скотт, герцог Монмут, пытавшегося захватить английский трон. Сражение произошло 6 июля 1685 года у селения Вестонзойленд возле Бриджуотера в районе Седжмур (графство Сомерсет, Англия).

Мятеж Монмута был поднят ради короны, в целом характерен для Англии той эпохи и носил религиозный окрас. После смерти Карла II Стюарта английский трон унаследовал его младший брат Яков, который был католиком. Англикане вельможи подняли против него восстание. Возглавил мятеж внебрачный сын Карла II Джеймс Скотт, герцог Монмут, который, как бастард, по закону, не имел прав на трон.