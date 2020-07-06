В этот день в 1685 году войска английского короля Якова II разбили армию повстанцев Джеймса Скотта

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В декларациях - пусто, а на деле - густо. Чиновники, которые "попались" с многомиллионной недвижимостью
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6 июля 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
В декларациях - пусто, а на деле - густо. Чиновники, которые "попались" с многомиллионной недвижимостью
Елена Середа
Алексей Надёжин
Олег Фочкин
Ульяна Меньшикова
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
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