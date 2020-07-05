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В этот день в 1601 году началась осада голландского города Остенде испанскими войсками

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1601 году началась осада голландского города Остенде испанскими войсками
фото: соцсети

Во время войны за независимость Нидерландов особо выделяется подвиг голландцев, оборонявших город Остенде от испанских войск.

Осада началась 5 июля 1601 года и продлилась более трех лет. Лишь 14 сентября 1604 года, когда в городе не осталось ни одного целого здания, а почти все способные носить оружие мужчины были перебиты, испанцы смогли взять эту твердыню.

АОл

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