Нейтралитет Стокгольма во Второй мировой войне был мнимым

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5 июля 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

В этот день в 1940 году шведское правительство предоставило свои дороги немецкой армии для переброски сил и средств в Норвегию. В 1941 году по шведской транспортной системе начались перемещения войск, вооружений и материальных средств в Финляндию.

5 июля 1940 года Стокгольм разрешил Германии использовать шведские железные дороги для перевозки немецких солдат и оружия в оккупированную нацистами Норвегию, а позднее Вермахт использовал шведскую транспортную систему, как операционные линии для доставки войск, вооружений и материальных средств в группу немецких войск, воевавшую против советского Карельского фронта.