Все новости >>

Аргументы Недели История 13+

Нейтралитет Стокгольма во Второй мировой войне был мнимым

, 19:25 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

Нейтралитет Стокгольма во Второй мировой войне был мнимым
Фото: соцсети

В этот день в 1940 году шведское правительство предоставило свои дороги немецкой армии для переброски сил и средств в Норвегию. В 1941 году по шведской транспортной системе начались перемещения войск, вооружений и материальных средств в Финляндию.   

5 июля 1940 года Стокгольм разрешил Германии использовать шведские железные дороги для перевозки немецких солдат и оружия в оккупированную нацистами Норвегию, а позднее Вермахт использовал шведскую транспортную систему, как операционные линии для доставки войск, вооружений и материальных средств в группу немецких войск, воевавшую против советского Карельского фронта.

В мире

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Республики Донбасса в «относительно скором» времени войдут в состав РФ. Соответствующий прогноз озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства ДНР. Видео с заявлением экс-премьера размещено на YouTube.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью