В этот день в 1943 году началась Курская битва

Курское сражение стало одним из ключевых в ходе Великой Отечественной войны, его не зря называют переломным. В дальнейшем РККА полностью овладела военной инициативой и перешла к стратегическому наступлению, немцы были вынуждены только обороняться.
5 июля 1943 года началось переломное в Великой Отечественной войне Курское сражение, в нём с обеих сторон участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Продолжалось оно до 23 августа. Кульминацией битвы на Курской дуге стал танковый бой под Прохоровкой.
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