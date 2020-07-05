В этот день в Хиосском проливе в 1770 году российский флот вступил в бой с турецким

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5 июля 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Схваткой в Хиосском проливе 5 июля 1770 года началось знаменитое Чесменское сражение между российским и турецким флотом.

Морская баталия развернулась на рассвете и длилась до двух часов дня, после чего турки отступили. Стороны потеряли по одному линейному кораблю, при чем, на нескольких турецких фрегатах были значительные повреждения. У русских - незначительные поломки были только на двух кораблях.