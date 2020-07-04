В 1774 году было объявлено о присоединении Осетии к Российской империи

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4 июля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

4 июля 1774 года российская императрица Екатерина II подписала указ о вхождении Осетии в состав Российской империи.

Переговоры велись в Моздоке, послом от российской стороны стал генерал-майор русской имперской армии Петр Кречетников, а осетинскую сторону представлял совет из 20 старейшин. Турция потеряла свои права на контроль над Осетией и Кабардой в силу Кючюк-Кайнарджийского мирного договора.