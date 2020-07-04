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В этот день в 1941 году сформирована первая батарея БМ-13 «Катюша»

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1941 году сформирована первая батарея БМ-13 «Катюша»
фото: соцсети

В состав первого экспериментального подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) было передано семь машин БМ-13. 

Все передвижения и боевое применение «Катюш» было строго засекречено. На всех машинах был размещен очень крупный тротиловый заряд, чтобы при чрезвычайных обстоятельствах расчет мог уничтожить машину и не допустить ее захват врагом.

АОл

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