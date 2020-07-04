В этот день в 1941 году сформирована первая батарея БМ-13 «Катюша»
4 июля 2020, 17:56[ «Аргументы Недели» ]
В состав первого экспериментального подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) было передано семь машин БМ-13.
Все передвижения и боевое применение «Катюш» было строго засекречено. На всех машинах был размещен очень крупный тротиловый заряд, чтобы при чрезвычайных обстоятельствах расчет мог уничтожить машину и не допустить ее захват врагом.
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