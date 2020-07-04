В 1717 году русский морской десант высадился на шведский остров Готланд

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4 июля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

4 июля 1717 года состоялась высадка русского военно-морского десанта на шведский остров Готланд.

Эскадра боевых кораблей российского флота под командованием адмирала Федора Апраксина и командора Яна Фангофта подошла к острову, обстреляла его и высадила морскую пехоту, которая сожгла несколько селений и взяла множество пленных. По прошествии недели десант и все им захваченное - были погружены на корабли, и эскадра вернулась в Ревель.