В 1717 году русский морской десант высадился на шведский остров Готланд
4 июля 2020, 17:50[ «Аргументы Недели» ]
4 июля 1717 года состоялась высадка русского военно-морского десанта на шведский остров Готланд.
Эскадра боевых кораблей российского флота под командованием адмирала Федора Апраксина и командора Яна Фангофта подошла к острову, обстреляла его и высадила морскую пехоту, которая сожгла несколько селений и взяла множество пленных. По прошествии недели десант и все им захваченное - были погружены на корабли, и эскадра вернулась в Ревель.
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