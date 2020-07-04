В этот день в 1187 году Саладин разбил крестоносцев

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4 июля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

1187 - В сражении при Хаттине (в 8 километрах от Тверии, современный Израиль), 45-тысячная армия египетского и сирийского султана Саладина (Салах-ад-Дина, курд.)

Наголову разбило примерно равное по силам войско крестоносцев Иерусалимского королевства. В плен к мусульманам попал Иерусалимский король Гвидо де Лузиньян, вельможи и множество рыцарей. Саладин помиловал иерусалимского правителя со словами: «Короли королей не убивают», а через год отпустил его восвояси.