В этот день в 1941 году латышские нацисты убили около 2000 евреев

Аргументы Недели → История 13+

4 июля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

После взятия немецкими войсками Риги 4 июля 1941 года, местные коллаборационисты из так называемой «латышской вспомогательной полиции безопасности» окружили здание рижской хоральной синагоги, в которой укрывались около 500 еврейских беженцев из Шауляя.

В основном женщин, старики и дети. Латышские полицаи подожгли синагогу и начали забрасывать ее гранатами. Всех, кто пытался покинуть горящее здание латвийские наци расстреливали. В этот день в Риге было разгромлено 20 синагог и убито около 2000 евреев.