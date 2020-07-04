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В этот день в 1941 году латышские нацисты убили около 2000 евреев

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1941 году латышские нацисты убили около 2000 евреев
фото: соцсети

После взятия немецкими войсками Риги 4 июля 1941 года, местные коллаборационисты из так называемой «латышской вспомогательной полиции безопасности» окружили здание рижской хоральной синагоги, в которой укрывались около 500 еврейских беженцев из Шауляя.

В основном женщин, старики и дети. Латышские полицаи подожгли синагогу и начали забрасывать ее гранатами. Всех, кто пытался покинуть горящее здание латвийские наци расстреливали.  В этот день в Риге было разгромлено 20 синагог и убито около 2000 евреев. 

АОл

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