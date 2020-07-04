В этот день в 1941 году латышские нацисты убили около 2000 евреев
4 июля 2020, 14:59[ «Аргументы Недели» ]
После взятия немецкими войсками Риги 4 июля 1941 года, местные коллаборационисты из так называемой «латышской вспомогательной полиции безопасности» окружили здание рижской хоральной синагоги, в которой укрывались около 500 еврейских беженцев из Шауляя.
В основном женщин, старики и дети. Латышские полицаи подожгли синагогу и начали забрасывать ее гранатами. Всех, кто пытался покинуть горящее здание латвийские наци расстреливали. В этот день в Риге было разгромлено 20 синагог и убито около 2000 евреев.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.