В этот день в 1961 году произошла авария на подводной лодке "К-19"
4 июля 2020, 12:56[ «Аргументы Недели» ]
В Северной Атлантике во время военно-морских учений "Полярный круг" на советской атомной подводной лодке "К-19" на глубине 180 метров случилась тяжелая авария.
В ядерном реакторе лопнула труба в системе охлаждения из-за чего произошла утечка радиации. В результате падения уровня воды заклинило оба насоса, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя. Температура в активной зоне повысилась до величины, опасной разрушением тепловыделяющих элементов. Команда долго боролась за живучесть лодки, 42 моряка получили большие дозы облучения, погибло восемь членов экипажа.
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