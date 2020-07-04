Все новости >>

Аргументы Недели История 13+

В этот день в 1961 году произошла авария на подводной лодке "К-19"

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1961 году произошла авария на подводной лодке
фото: соцсети

В Северной Атлантике во время военно-морских учений "Полярный круг" на советской атомной подводной лодке "К-19" на глубине 180 метров случилась тяжелая авария. 

В ядерном реакторе лопнула труба в системе охлаждения из-за чего произошла утечка радиации. В результате падения уровня воды заклинило оба насоса, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя. Температура в активной зоне повысилась до величины, опасной разрушением тепловыделяющих элементов. Команда долго боролась за живучесть лодки, 42 моряка получили большие дозы облучения, погибло восемь членов экипажа.

АОл

Общество

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью