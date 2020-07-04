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В этот день в 1710 году русским войскам сдался шведский гарнизон Риги

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1710 году русским войскам сдался шведский гарнизон Риги
фото: соцсети

4 июля 1710 года завершилась осада Риги русскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева.

Шведский гарнизон, возглавляемый генерал-губернатором графом Нильсом Стрембергом - капитулировал. Победителям достался весь арсенал крепости - 563 пушек, 66 мортир, 12 гаубиц, запасы пороха и ядер. В плен сдалось около 5 тыс. шведов

АОл

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