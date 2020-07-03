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В этот день в 1866 году прусские войска разбили австрийскую армию в Битве при Садове

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1866 году прусские войска разбили австрийскую армию в Битве при Садове
фото: соцсети

Битва при Садове была самой крупной в Австро-прусской войне 1866 года, она то и предопределила исход всей кампании. 

Прусская армия численностью в 221 тыс. штыков при 924 орудиях на голову разбила Австрийско-саксонское войско, чья общая численность составляла 214,1 тыс. штыков при 770 орудиях. 

АОл

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