В этот день в 1866 году прусские войска разбили австрийскую армию в Битве при Садове

Аргументы Недели → История 13+

3 июля 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Битва при Садове была самой крупной в Австро-прусской войне 1866 года, она то и предопределила исход всей кампании.

Прусская армия численностью в 221 тыс. штыков при 924 орудиях на голову разбила Австрийско-саксонское войско, чья общая численность составляла 214,1 тыс. штыков при 770 орудиях.