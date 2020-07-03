Все новости >>

Аргументы Недели История 13+

В этот день в 1944 году части РККА вошли в Минск

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1944 году части РККА вошли в Минск
Фото: Pixabay

3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» танки РККА, развивая наступление, ворвались в Минск.

Столица Советской Белоруссии была освобождена от вражеских войск. Эта дата отмечается как  День Независимости Республики Беларусь.

АОл

В мире

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

ДНР выступила с заявлением, в котором сообщается о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. В заявлении говорится, что противник атаковал с использованием минометов поселок шахты имени Гагарина.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью