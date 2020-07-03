В этот день в 1944 году части РККА вошли в Минск

3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» танки РККА, развивая наступление, ворвались в Минск.
Столица Советской Белоруссии была освобождена от вражеских войск. Эта дата отмечается как День Независимости Республики Беларусь.
Аргументы Недели → История 13+
3 июля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» танки РККА, развивая наступление, ворвались в Минск.
Столица Советской Белоруссии была освобождена от вражеских войск. Эта дата отмечается как День Независимости Республики Беларусь.
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