В этот день в 324 году при Адрианополе произошло сражение между армиями римских императоров Константина I и Лициния

130-тысячное войско Константина I в сражении у города Адрианополь одолело 165-тысячную армию Лициния.

Решающими факторами победы стали: отменная боевая выучка солдат Константина и, конечно же - талант полководца, умело руководившего своими войсками.

В этот день в 1853 году русская армия вошла в Молдавское княжество, эта дата рассматривается как начало Крымской войны

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