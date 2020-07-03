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В этот день в 324 году при Адрианополе произошло сражение между армиями римских императоров Константина I и Лициния

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 324 году при Адрианополе произошло сражение между армиями римских императоров Константина I и Лициния
Фото: Pixabay

130-тысячное войско Константина I в сражении у города Адрианополь одолело 165-тысячную армию Лициния.

Решающими факторами победы стали: отменная боевая выучка солдат Константина и, конечно же - талант полководца, умело руководившего своими войсками. 

АОл

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