В этот день в 1790 году произошло Выборгское морское сражение
3 июля 2020, 14:50[ «Аргументы Недели» ]
Это была одна из самых знаменательных морских битв русско-шведской войны 1788 – 1790 годов. Произошла она близ Выборга 3 июля) 1790 года.
Русский флот (50 линейных кораблей и фрегатов, 20 галер, 8 гребных шхерных фрегатов, 52 малые галеры, 21.000 матросов и солдат) под командованием адмирала Чичагова блокировал в Выборгском заливе шведский флот (22 линейных корабля, 13 фрегатов, 366 малых судов, 3 000 орудий, 30 000 матросов и солдат) под командованием короля Густава III и принца Карла Зюдерманландского. Прорываясь, шведы потеряли 7 линейных кораблей, 3 фрегата, почти 60 малых кораблей и до 7 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Русские потеряли 117 убитыми и 164 ранеными.
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