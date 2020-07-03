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В этот день в 1849 году французские войска вошли в Рим, положив конец Римской республике

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1849 году французские войска вошли в Рим, положив конец Римской республике
фото: соцсети

3 июля 1849 года республиканцы решили сдать Рим осаждавшим его французским войскам. Уходя со своим отрядом на юг, Гарибальди обратился к своим бойцам: «Солдаты!  Тем из вас, кто хочет следовать за мной, я предлагаю голод, холод и зной; никаких вознаграждений, отсутствие казарм и запасов, но форсированные марши и штыковые атаки. Словом, кто любит Родину и славу, пусть идёт со мной!»

АОл

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