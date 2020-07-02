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В 1920 году Тухачевский отдал приказ Западному фронту: «На наших штыках мы принесём трудящемуся человечеству счастье и мир»

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

В 1920 году Тухачевский отдал приказ Западному фронту: «На наших штыках мы принесём трудящемуся человечеству счастье и мир»
фото: соцсети

Фактически 2 июля 1920 приказом Западному фронту: «На наших штыках мы принесём трудящемуся человечеству счастье и мир. 

. На Запад!», - Тухачевский начал наступление, в результате которого Польша, а может быть и Европа, должны были пасть под натиском РККА. Окрыленный этой идеей Тухачевский писал, что красные войска, «через труп белопанской Польши понесут на своих штыках пламя мировой революции на Запад Европы». Как известно этот поход закончился для РККА поражением под Варшавой.

АОл
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